ЕС отреагировал на российские провокации вокруг Запорожской АЭС: требует доступа МАГАТЭ

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"ЕС осуждает военную деятельность россии вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения россией международными нормами. МАГАТЭ должно получить доступ", - написал Боррель в Twitter.

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Вечером 5 августа российские террористы второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​из РСЗО. Три «прилета» зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС и вследствие повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Министерство иностранных дел решительно осуждает действия российских оккупационных войск на территории захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.