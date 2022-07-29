ЄС відкриває представництво в Кремнієвій долині з 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Європейський Союз відкриває з 1 вересня представництво у південній частині Сан-Франциско – Кремнієвій долині. Про це УНН пише з посиланням на Euractiv.
Деталі
Повідомляється, що вперше про представництво ЄС у Кремнієвій долині стало відомо 18 липня. Тоді Рада Європейського Союзу опублікувала свої висновки щодо цифрової дипломатії блоку.
Представництво буде слугувати каналом зв’язку для делегації ЄС та США, яка розташована у Вашингтоні та Кремнієвій долині. Це перший випадок в історії Євросоюзу, коли в одній країні відкривається два представництва.
Спочатку працівники ЄС будуть розташовуватися в генеральному консульстві Ірландії у Сан-Франциско, поки Єврокомісія не підшукає окремого приміщення.
Представництво очолить багаторічний працівник Європейської комісії Жерар де Грааф, який був причетним до укладання найважливішого цифрового законодавства ЄС – Закону про цифрові ринки та Закону про цифрові послуги.
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"Важливо мати позитивні відносини між регулятором і тими, кого він регулює. На мій погляд, наша роль – спробувати полегшити впровадження регулювань і комплаєнс", – сказав де Грааф журналістам на брифінгу.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді анонсував створення в Україні Коледжу Європи.