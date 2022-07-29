ЕС открывает представительство в Кремниевой долине с 1 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Европейский Союз открывает с 1 сентября представительство в южной части Сан-Франциско – Кремниевой долине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euractiv.
Детали
Сообщается, что впервые о представительстве ЕС в Кремниевой долине стало известно 18 июля. Тогда Совет Европейского Союза опубликовал свои выводы по цифровой дипломатии блока.
Представительство будет служить каналом связи для делегации ЕС и США, расположенной в Вашингтоне и Кремниевой долине. Это первый случай в истории Евросоюза, когда в одной стране открывается два представительства.
Сначала работники ЕС будут размещаться в генеральном консульстве Ирландии в Сан-Франциско, пока Еврокомиссия не подыщет отдельное помещение.
Представительство возглавит многолетний работник Европейской комиссии Жерар де Грааф, причастный к заключению важнейшего цифрового законодательства ЕС – Закона о цифровых рынках и Закона о цифровых услугах.
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"Важно иметь положительные отношения между регулятором и теми, кого он регулирует. На мой взгляд, наша роль – попытаться облегчить внедрение регулирования и комплаенс", – сказал де Грааф журналистам на брифинге.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде анонсировал создание в Украине Колледжа Европы.