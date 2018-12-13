ЄС виділив 4 млн євро допомоги непідконтрольним районам Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейський Союз виділив 4 млн євро гуманітарної допомоги населенню на Сході України. Про це йдеться у прес-релізі Європейської Комісії, копія якого є в розпорядженні УНН.
"Європейський Союз виділив додатково 4 млн. Євро для продовження доставлення гуманітарної допомоги на Сході України, такої необхідної на початку зими", - йдеться в повідомленні.
У Комісії зазначили, що гуманітарна допомога ЄС Україні з 2014 року складає 116 млн євро.
"Цивільне населення на Сході України продовжує страждати через чотирирічний конфлікт. Європейський Союз продовжує підтримувати всіх тих, хто цього потребує, в будь-якому місці. Це наш гуманітарний та моральний обов'язок. Нове фінансування дозволить нам надавати допомогу в не контрольовані державою райони, де гуманітарна ситуація залишається дуже важкою ", - пояснив Комісар з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Христос Стиліанідес.
У ЄС зазначили, що фінансування допоможе найбільш вразливим верствам населення, що мешкає у районах, непідконтрольних Києву, протягом зимового періоду, наприклад, шляхом надання обігрівачів.
Як повідомляв УНН, 11 грудня Євросоюз перерахував Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.