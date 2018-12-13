ЕС выделил 4 млн евро помощи неподконтрольным районам Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейский Союз выделил 4 млн евро гуманитарной помощи населению на Востоке Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской Комиссии, копия которого есть в распоряжении УНН.
"Европейский Союз выделил дополнительно 4 млн. Евро для продолжения доставки гуманитарной помощи на Востоке Украины, столь необходимой в начале зимы", - говорится в сообщении.
В Комиссии отметили, что гуманитарная помощь ЕС Украине с 2014 года составляет 116 млн евро.
"Гражданское население на Востоке Украины продолжает страдать из-за четырехлетнего конфликта. Европейский Союз продолжает поддерживать всех тех, кто в этом нуждается, в любом месте. Это наш гуманитарный и моральный долг. Новое финансирование позволит нам оказывать помощь в неконтролируемые государством районы, где гуманитарная ситуация остается очень тяжелой", - пояснил Комиссар по гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Христос Стилианидес.
В ЕС отметили, что финансирование поможет наиболее уязвимым слоям населения, проживающего в районах, неподконтрольных Киеву, в течение зимнего периода, например, путем предоставления обогревателей.
Как сообщал УНН, 11 декабря Евросоюз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.