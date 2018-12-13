ЕС выделил 4 млн евро помощи неподконтрольным районам Донбасса

"Европейский Союз выделил дополнительно 4 млн. Евро для продолжения доставки гуманитарной помощи на Востоке Украины, столь необходимой в начале зимы", - говорится в сообщении.



В Комиссии отметили, что гуманитарная помощь ЕС Украине с 2014 года составляет 116 млн евро.



"Гражданское население на Востоке Украины продолжает страдать из-за четырехлетнего конфликта. Европейский Союз продолжает поддерживать всех тех, кто в этом нуждается, в любом месте. Это наш гуманитарный и моральный долг. Новое финансирование позволит нам оказывать помощь в неконтролируемые государством районы, где гуманитарная ситуация остается очень тяжелой", - пояснил Комиссар по гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Христос Стилианидес.



В ЕС отметили, что финансирование поможет наиболее уязвимым слоям населения, проживающего в районах, неподконтрольных Киеву, в течение зимнего периода, например, путем предоставления обогревателей.



Как сообщал УНН, 11 декабря Евросоюз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.