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ЄС виділить 50 млн євро на допомогу Україні в управлінні державними фінансами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Європейський Союз допоможе Рахунковій палаті у проведенні зовнішнього аудиту виконання державного бюджету в рамках запланованої програми допомоги у сфері управління державними фінансами з бюджетом понад 50 мільйонів євро. Про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі під час зустрічі з головою Рахункової палати Валерієм Пацканом, передає УНН з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

“Передбачено підтримку зовнішнього аудиту в рамках запланованої програми допомоги у сфері управління державними фінансами з бюджетом понад 50 мільйонів євро”, — зауважив на зустрічі Мінґареллі.

Сторони відзначили, що фінансовий контроль і політичний нагляд за виконанням державного бюджету є надважливим компонентом підзвітності державних витрат.

Нагадаємо, Рахункова палата попередила про високий ризик невиконання програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні. 

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