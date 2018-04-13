ЄС виділить 50 млн євро на допомогу Україні в управлінні державними фінансами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Європейський Союз допоможе Рахунковій палаті у проведенні зовнішнього аудиту виконання державного бюджету в рамках запланованої програми допомоги у сфері управління державними фінансами з бюджетом понад 50 мільйонів євро. Про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі під час зустрічі з головою Рахункової палати Валерієм Пацканом, передає УНН з посиланням на повідомлення Рахункової палати.
“Передбачено підтримку зовнішнього аудиту в рамках запланованої програми допомоги у сфері управління державними фінансами з бюджетом понад 50 мільйонів євро”, — зауважив на зустрічі Мінґареллі.
Сторони відзначили, що фінансовий контроль і політичний нагляд за виконанням державного бюджету є надважливим компонентом підзвітності державних витрат.
Нагадаємо, Рахункова палата попередила про високий ризик невиконання програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні.