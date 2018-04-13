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ЕС выделит 50 млн евро на помощь Украине в управлении государственными финансами

ЕС выделит 50 млн евро на помощь Украине в управлении государственными финансами

Киев  •  УНН

 • 10219 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Европейский Союз поможет Счетной палате в проведении внешнего аудита выполнения государственного бюджета в рамках запланированной программы помощи в сфере управления государственными финансами с бюджетом более 50 млн евро. Об этом сказал глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли во время встречи с председателем Счетной палаты Валерием Пацканом, передает УНН со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

“Предусмотрена поддержка внешнего аудита в рамках запланированной программы помощи в сфере управления государственными финансами с бюджетом более 50 млн евро”, — отметил на встрече Мингарелли.

Стороны обратили внимание на то, что финансовый контроль и политический надзор за исполнением государственного бюджета является важнейшим компонентом подотчетности государственных расходов.

Напомним, Счетная палата предупредила о высоком риске невыполнения программ секторальной бюджетной поддержки Европейского Союза в Украине.

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