ЄС виділить 4 мільярди євро на боротьбу з кліматичними змінами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Європейському Союзі пообіцяли підвищити фінансову підтримку бідних країн для бортьби зі змінами клімату та адаптації до їхніх наслідків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Додаткові 4 млрд євро на боротьбу з кліматичними змінами — це загальна сума на період 2021-2027 років, яка надходитиме з бюджету ЄС.
“Тепер ми запропонуємо додатково 4 млрд євро на кліматичне фінансування до 2027 року... Ми очікуємо на те, що Сполучені Штати та наші партнери також зроблять крок вперед”, — зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За словами фон дер Ляйен, ЄС вже щорічно виділяє 25 мільярдів доларів на кліматичне фінансування.
Прогнозують, що кліматичне фінансування стане основним питанням на саміті Організації Об’єднаних Націй в листопаді, на якому світові лідери спробують погодити шляхи скорочення викидів для запобігання кліматичній катастрофі.
Повідомляють, що багаті країни поки що не виконали обіцянки щороку надавати бідним країнам кліматичне фінансування у розмірі 100 млрд доларів.
Нагадаємо
Всесвітній банк прогнозує, що протягом найближчих 30 років зміна клімату змусить 216 млн осіб у шести регіонах світу мігрувати в межах своїх країн.