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ЕС выделит 4 миллиарда евро на борьбу с климатическими изменениями

ЕС выделит 4 миллиарда евро на борьбу с климатическими изменениями

Киев  •  УНН

 • 24915 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Европейском Союзе пообещали повысить финансовую поддержку бедных стран для бортьбы с изменениями климата и адаптации к их последствиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Дополнительные 4 млрд евро на борьбу с климатическими изменениями — это общая сумма на период 2021-2027 годов, котрая будет поступать из бюджета ЕС.

“Теперь мы предложим дополнительно 4 млрд евро на климатическое финансирование до 2027 года... Мы ожидаем, что Соединенные Штаты и наши партнеры также сделают шаг вперед”, — отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, ЕС уже ежегодно выделяет 25 млрд долларов в климатическое финансирование.

Прогнозируют, что климатическое финансирование станет основным вопросом на саммите Организации Объединенных Наций в ноябре, на котором мировые лидеры попытаются согласовать пути сокращения выбросов для предотвращения климатической катастрофы.

Сообщают, что богатые страны пока что не выполнили обещания ежегодно предоставлять бедным странам климатическое финансирование в размере 100 млрд долларов.

Напомним

Всемирный банк прогнозирует, что в ближайшие 30 лет изменение климата заставит 216 млн человек в шести регионах мира мигрировать в пределах своих стран.

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