ЄС уже вніс до чорного списку 21 російську авіакомпанію: серед них "Аерофлот"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Європейський Союз вніс ще 20 російських авіакомпаній до чорного списку щодо безпеки польотів EU Air Safety List, розширивши його до 21 російської компанії, повідомляється на сайті Єврокомісії у понеділок, 11 квітня, пише УНН.
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"Єврокомісія оновила список EU Air Safety List, який є списком авіакомпаній, на які поширюється заборона на експлуатацію або експлуатаційні обмеження в ЄС, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки. Після оновлення 21 авіакомпанія, сертифікована в росії, тепер включена до списку EU Air Safety List", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У чорний список потрапили і найбільші авіакомпанії росії - "Аерофлот", "Россія", "Побєда", Utair та ін.
У ЄК зазначили, що такі її дії "відображають серйозне занепокоєння з приводу безпеки через примусову перереєстрацію в росії іноземних літаків, що свідомо дозволяє їх експлуатацію без дійсних сертифікатів льотної придатності". "Це порушення міжнародних стандартів авіаційної безпеки", - наголосили у Єврокомісії.
Доповнення
Після оновлення 117 авіакомпаніям заборонили польоти в повітряний простір ЄС.