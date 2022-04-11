ЄС уже вніс до чорного списку 21 російську авіакомпанію: серед них "Аерофлот"

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"Єврокомісія оновила список EU Air Safety List, який є списком авіакомпаній, на які поширюється заборона на експлуатацію або експлуатаційні обмеження в ЄС, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки. Після оновлення 21 авіакомпанія, сертифікована в росії, тепер включена до списку EU Air Safety List", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У чорний список потрапили і найбільші авіакомпанії росії - "Аерофлот", "Россія", "Побєда", Utair та ін.

У ЄК зазначили, що такі її дії "відображають серйозне занепокоєння з приводу безпеки через примусову перереєстрацію в росії іноземних літаків, що свідомо дозволяє їх експлуатацію без дійсних сертифікатів льотної придатності". "Це порушення міжнародних стандартів авіаційної безпеки", - наголосили у Єврокомісії.

Доповнення

Після оновлення 117 авіакомпаніям заборонили польоти в повітряний простір ЄС.