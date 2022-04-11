ЕС уже внес в черный список 21 российскую авиакомпанию: среди них "Аэрофлот"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Европейский Союз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по безопасности полетов EU Air Safety List, расширив его до 21 российской компании, сообщается на сайте Еврокомиссии в понедельник, 11 апреля, пишет УНН.
Цитата
"Еврокомиссия обновила список EU Air Safety List, который представляет собой список авиакомпаний, на которые распространяется запрет на эксплуатацию или эксплуатационные ограничения в ЕС, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. После обновления 21 авиакомпания, сертифицированная в россии, теперь включена в список EU Air Safety List", - говорится в сообщении.
Детали
В черный список попали и крупнейшие авиакомпании россии - "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и др.
В ЕК отметили, что такие ее действия "отражают серьезную озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в россии иностранных самолетов, заведомо разрешающей их эксплуатацию без действующих сертификатов летной годности". "Это нарушение международных стандартов авиационной безопасности", - отметили в Еврокомиссии.
Дополнение
После обновления 117 авиакомпаниям запретили полеты в воздушное пространство ЕС.