ЄС у жовтні може представити п'ятий пакет санкцій проти Білорусі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Європейський Союз готується в жовтні представити п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Про це в своєму Twitter повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише УНН.
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"Робота над п'ятим пакетом санкцій стосовно Білорусі розпочалася, але, як завжди, потребує часу... Пакет може бути готовий до кінця жовтня", - написав журналіст.
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За інформацією журналіста, санкційний пакет буде відображати міграційний тиск на кордонах Литви, Латвії та Польщі.
Нагадаємо
Раніше Європейський Союз ввів вже чотири пакети санкцій щодо Білорусі.
Так, 2 жовтня 2020 роки ЄС на саміті в Брюсселі узгодив перший список санкцій людей, які, на думку Євросоюзу, відповідальні за фальсифікацію виборів і порушення прав людини.
У листопаді ЄС затвердив ще один пакет санкцій, куди входить низка офіційних осіб країни, включаючи Олександра Лукашенка.
17 грудня Євросоюз опублікував третій пакет індивідуальних санкцій та обмежувальних заходів щодо Білорусі. До нього увійшли 29 осіб і 7 юридичних осіб.
21 червня Євросоюз офіційно затвердив 4-й пакет санкцій стосовно Білорусі, у списку 8 компаній і 76 фізичних осіб. Тоді ж обмеження також ввели Канада (у списку 17 фізосіб і 5 білоруських організацій), Велика Британія (11 фізосіб і 2 організації). Розширили список санкцій і США - 16 фізичних осіб та 6 правоохоронних організацій.