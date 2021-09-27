ЕС в октябре может представить пятый пакет санкций против Беларуси - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Европейский Союз готовится в октябре представить пятый пакет санкций против Беларуси. Об этом в своем Twitter сообщает корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, пишет УНН.
Цитата:
“Работа над пятым пакетом санкций в отношении Беларуси началась, но, как всегда, требует времени...Пакет может быть готов к концу октября”, - написал журналист.
Детали
По информации журналиста, санкционный пакет будет отражать миграционное давление на границах Литвы, Латвии и Польши.
Напомним
Ранее Европейский Союз ввел уже четыре пакета санкций в отношении Беларуси.
Так, 2 октября 2020 года ЕС на саммите в Брюсселе согласовал первый санкционный список людей, которые, по мнению Евросоюза, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.
В ноябре ЕС утвердил еще один пакет санкций, куда входит ряд официальных лиц страны, включая Александра Лукашенко.
17 декабря Евросоюз опубликовал третий пакет индивидуальных санкций и ограничительных мер в отношении Беларуси. В него вошли 29 человек и 7 юридических лиц.
21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций в отношении Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Тогда же ограничения также ввели Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.