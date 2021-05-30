ЄС та США стануть союзниками для протидії Росії і Китаю

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 32576 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 114347 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 155320 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 139066 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 145370 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 101002 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84825 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 190805 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88887 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 284477 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 72726 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 14446 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 27409 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 36210 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 52757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 157021 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 190805 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 284477 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 451180 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 436784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 9148 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34441 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39827 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40221 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41111 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

ЄС та США стануть союзниками для протидії Росії і Китаю

Київ • УНН

 • 20412 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Пропозиція об'єднати зусилля у протидії Росії та Китаю міститься в проекті спільної заяви саміту Євросоюз-США, підготовленого європейською стороною і спрямованого на узгодження до Вашингтона. Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує УНН.

ЄС та США стануть союзниками для протидії Росії і Китаю

Деталі

Саміт стане першим візитом Байдена в Європу в якості президента США. Очікується, що обидві сторони почнуть більш тісну співпрацю в сферах, які охоплюють усі напрямки економіки Євросоюзу і США.

Згідно з проектом заяви, підготовленому для саміту Євросоюз - США в Брюсселі 15 червня, пропонується тісна консультація та співробітництво по всьому спектру загальних проблем.

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності", - цитує агентство текст проекту документа.

У ньому також пропонується "тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей в рамках наших відповідних аналогічних багатогранних підходів до Китаю".

У заяві також викладено, як обидві сторони можуть подолати торговельні суперечки епохи експрезидента США Дональда Трампа, зокрема в області тарифної політики.

Як повідомляв УНН раніше, стало відомо, що зустріч президентів США і Росії відбудеться в Женеві. Це офіційно підтвердили адміністрації обох президентів. Джо Байден і Володимир Путін зустрінуться 16 червня.

Вони обговорять відносини між країнами і перспективи їх розвитку. Також розмова стосуватиметься подолання пандемії коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45