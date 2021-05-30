ЄС та США стануть союзниками для протидії Росії і Китаю

Деталі

Саміт стане першим візитом Байдена в Європу в якості президента США. Очікується, що обидві сторони почнуть більш тісну співпрацю в сферах, які охоплюють усі напрямки економіки Євросоюзу і США.

Згідно з проектом заяви, підготовленому для саміту Євросоюз - США в Брюсселі 15 червня, пропонується тісна консультація та співробітництво по всьому спектру загальних проблем.

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності", - цитує агентство текст проекту документа.

У ньому також пропонується "тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей в рамках наших відповідних аналогічних багатогранних підходів до Китаю".

У заяві також викладено, як обидві сторони можуть подолати торговельні суперечки епохи експрезидента США Дональда Трампа, зокрема в області тарифної політики.

Як повідомляв УНН раніше, стало відомо, що зустріч президентів США і Росії відбудеться в Женеві. Це офіційно підтвердили адміністрації обох президентів. Джо Байден і Володимир Путін зустрінуться 16 червня.

Вони обговорять відносини між країнами і перспективи їх розвитку. Також розмова стосуватиметься подолання пандемії коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів.