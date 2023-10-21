ЄС та США обіцяють "у короткостроковій перспективі" вивчити варіанти використання заморожених активів рф для України

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"росія має припинити свою агресію і нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних дій, включаючи компенсацію збитків, завданих Україні. Ми єдині у нашій рішучості забезпечити повну відповідальність. У світлі терміновості протидії спробам росії зруйнувати українську економіку і невиконання росією своїх зобов'язань з міжнародного права, Сполучені Штати та Європейський Союз разом з нашими союзниками скликають наших експертів, щоб вивчити варіанти компенсації Україні своєчасно за втрати, поранених і збитки внаслідок агресії росії. Ми вивчаємо всі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до наших відповідних правових систем та міжнародного права", - ідеться у заяві.

"У межах наших зусиль з надання допомоги Україні, у короткостроковій перспективі, ми вивчатимемо, як будь-які надзвичайні доходи, що утримуються приватними особами, походять безпосередньо від знерухомлених російських суверенних активів, де ці надзвичайні доходи не потрібні для виконання зобов’язань перед росією, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення та реконструкцію відповідно до чинного законодавства", - вказано у заяві.

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Також ЄС та США, як зазначається, працюють разом із світовим співтовариством над вирішенням енергетичних, економічних та продовольчих проблем, викликаних війною за вибором росії, які особливо гострі у найбільш вразливих країнах, що розвиваються. "Ми засуджуємо спроби росії заблокувати експорт продовольства та її атаки на українські об’єкти зберігання та відвантаження зерна після її виходу з Чорноморської зернової ініціативи. Шляхи солідарності ЄС залишаються важливими для зміцнення глобальної продовольчої безпеки", - сказано у заяві.

"Ми будемо поглиблювати нашу спільну роботу, щоб підірвати здатність росії вести війну, а також підтримувати та розширювати її оборонно-промислову базу та потенціал. Ті, хто допомагає росії купувати предмети чи обладнання для її оборонно-промислової бази, підтримують дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Сюди входять компанії, які постачають до росії певну найважливішу сировину та предмети першої необхідності, а також фінансові установи та інші організації, які сприяють такій передачі. Ми будемо націлені на суб'єктів третіх країн, які матеріально підтримують війну посії. Ми продовжимо енергійно та спільно забезпечувати дотримання наших санкцій та заходів експортного контролю, щоб не допустити їх обходу та заміщення. Наше спільне запровадження стелі цін G7+ на нафту та нафтопродукти російського походження, що експортуються морем, підтримує стабільність енергетичного ринку, водночас зменшуючи здатність росії фінансувати свою незаконну війну. Ми маємо намір діяти відповідно до вимог наших відповідних юридичних органів, якщо ми маємо докази, що вказують на порушення чи обманні дії, пов'язані з політикою щодо стелі цін", - зазначили ЄС та США у заяві за підсумками саміту.