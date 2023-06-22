ЄС спрямував Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Європейська комісія сьогодні виплачує Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги, оголосила у четвер президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.
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"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги", - написала фон дер Ляєн у Twitter.
Деталі
Голова Єврокомісії зауважила, що "ми допомагаємо підтримувати держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу".
"Буде більше. Ми щойно запропонували стабільну фінансову підтримку до 2027 року. Ми в цьому надовго", - зауважила фон дер Ляєн.
Доповнення
9 листопада 2022 року Єврокомісія запропонувала надати Україні 18 мільярдів євро підтримки у вигляді кредитів на 2023 рік через новий інструмент мікрофінансової допомоги MFA+. 14 грудня 2022 року Європейський парламент і Рада ЄС ухвалили відповідне рішення. Єврокомісія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння та угоду про кредитну лінію 16 січня, обидва вони набули чинності в той же день. Перший транш кредитів обсягом 3 мільярдів євро було виплачено 17 січня 2023 року.