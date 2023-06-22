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ЕС направил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Европейская комиссия сегодня выплачивает Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи, объявила в четверг президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

ЕС направил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

Цитата

"Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Детали

Глава Еврокомиссии отметила, что "мы помогаем поддерживать госуслуги и инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу".

"Будет больше. Мы только что предложили стабильную финансовую поддержку до 2027 года. Мы в этом надолго", - отметила фон дер Ляйен.

Дополнение

9 ноября 2022 года Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 миллиардов евро поддержки в виде кредитов на 2023 год через новый инструмент макрофинансовой помощи MFA+. 14 декабря 2022 года Европейский парламент и Совет ЕС приняли соответствующее решение. Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о кредитной линии 16 января, оба они вступили в силу в тот же день. Первый транш кредитов в размере 3 миллиардов евро был выплачен 17 января 2023 года.

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