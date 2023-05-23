ЄС спрямував ще 1,5 млрд євро макрофіну Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Європейська комісія сьогодні виділила Україні новий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter, пише УНН.
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"Сьогодні ми надаємо Україні 4-й платіж в межах MFA+ (розширеної макрофінансової допомоги - ред.) обсягом 1,5 млрд євро. Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури", - написав Домбровскіс.
З його слів, таким чином виплати мкрофіну ЄС для України цього року сягнуть уже 7,5 млрд євро.
Нагадаємо
Президент Європейської ради Шарль Мішель під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Японії на полях саміту G7 висловив підтримку продовженню макрофінансової допомоги ЄС після 2023 року.