ЕС направил еще 1,5 млрд евро макрофина Украине

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"Сегодня мы предоставляем Украине 4-й платеж в рамках MFA+ (расширенной макрофинансовой помощи - ред.) в размере 1,5 млрд евро. Эта регулярная поддержка ЕС помогает Украине удовлетворить финансовые потребности, такие как выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры", - написал Домбровскис.

По его словам, таким образом выплаты мкрофина ЕС для Украины в этом году достигнут уже 7,5 млрд евро.

Напомним

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии на полях саммита G7 выразил поддержку продолжению макрофинансовой помощи ЕС после 2023 года.