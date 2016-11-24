ЄС шукає рішення, яке дозволить Нідерландам ратифікувати Угоду про євроасоціацію України - Д.Туск (доповнено)

“Ця угода не тільки принесе вигоду обом країнам, а й також має велике геополітичне значення. Після розмови П.Порошенка та прем’єром Рютте можу сказати, що ми шукаємо рішення, що дозволить Нідерландам ратифікувати угоду і в той же час повністю поважати інтереси України і забезпечить, що іншим 27 країнам-членам не буде потреби ратифікувати її знову. Я маю знайти таке рішення під час засідання ЄР в грудні,” — повідомив Д.Туск.