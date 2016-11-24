ЕС ищет решение, которое позволит Нидерландам ратифицировать Соглашение о евроассоциации Украины - Д.Туск (дополнено)

"Это соглашение не только принесет выгоду обеим странам, но также имеет большое геополитическое значение. После разговора Порошенко и премьера Рютте могу сказать, что мы ищем решение, которое позволит Нидерландам ратифицировать соглашение и в то же время полностью уважать интересы Украины и обеспечит, что другим 27 странам-членам не будет необходимости ратифицировать его снова. Я должен найти такое решение во время заседания ЕР в декабре", - сообщил Д.Туск.