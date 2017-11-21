ЄС розширив список підсанкційних росіян

Його додали до "чорного списку" у зв'язку з діями, які підривають або небезпечні для територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Після організації Російською Федерацією виборів губернатора в незаконно анексованому місті Севастополь 10 вересня 2017 року Рада ЄС вважає, що до списку осіб, організацій і органів, які підпадають під обмежувальні заходи, слід додати одну особу", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що Д.Овсянніков обраний "губернатором" 10 вересня.

"У 2017 році він виступив з публічними заявами про підтримку незаконної анексії Криму і Севастополя на річниці незаконного "кримського референдуму". Він вшанував ветеранів так званих "підрозділів самооборони", які сприяли розгортанню російських військ на Кримському півострові напередодні незаконної анексії Російською Федерацію, і закликав, щоб Севастополь став південною столицею РФ", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у ЗМІ заявляли, що ЄС продовжить санкції проти Росії без дискусій.