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ЄС розширив список підсанкційних росіян

ЄС розширив список підсанкційних росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Євросоюз включив російського губернатора Севастополя в анексованому Криму Дмитра Овсяннікова до списку підсанкційних осіб, яким заборонено в'їзд на територію ЄС, а також доступ до банківської системи блоку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Його додали до "чорного списку" у зв'язку з діями, які підривають або небезпечні для територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Після організації Російською Федерацією виборів губернатора в незаконно анексованому місті Севастополь 10 вересня 2017 року Рада ЄС вважає, що до списку осіб, організацій і органів, які підпадають під обмежувальні заходи, слід додати одну особу", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що Д.Овсянніков обраний "губернатором" 10 вересня.

"У 2017 році він виступив з публічними заявами про підтримку незаконної анексії Криму і Севастополя на річниці незаконного "кримського референдуму". Він вшанував ветеранів так званих "підрозділів самооборони", які сприяли розгортанню російських військ на Кримському півострові напередодні незаконної анексії Російською Федерацію, і закликав, щоб Севастополь став південною столицею РФ", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у ЗМІ заявляли, що ЄС продовжить санкції проти Росії без дискусій.

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