ЕС расширил список россиян под санкциями
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Евросоюз включил российского губернатора Севастополя в аннексированном Крыму Дмитрия Овсянникова в список пидсанкционных лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС, а также доступ к банковской системе блока. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Официальный журнал ЕС.
Его добавили в "черный список" в связи с действиями, которые подрывають или опасные для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
"После организации Российской Федерацией выборов губернатора в незаконно аннексированном городе Севастополь 10 сентября 2017 года Совет ЕС считает, что в список лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, следует добавить одно лицо", - говорится в сообщении.
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Указано, что Д.Овсянников избран "губернатором" 10 сентября.
"В 2017 году он выступил с публичными заявлениями о поддержке незаконной аннексии Крыма и Севастополя на годовщине незаконного "крымского референдума". Он почтил ветеранов так называемых "подразделений самообороны", которые способствовали развертыванию российских войск на Крымском полуострове накануне незаконной аннексии Российской Федерацией, и призвал, чтобы Севастополь стал южной столицей РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, в СМИ заявляли, что ЕС продолжит санкции против России без дискуссий.