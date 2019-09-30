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ЄС розчарований Іспанією, яка проводитиме четверті вибори за 4 роки - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Іспанія може втратити вагу в європейських інститутах, якщо в країні продовжиться політична криза, яка вже призвела до необхідності провести позачергові вибори. Таку позицію висловила в понеділок газета El Pais з посиланням на джерела в ЄС, пише УНН.

ЄС розчарований Іспанією, яка проводитиме четверті вибори за 4 роки - ЗМІ

За її інформацією, Брюссель уважно стежить за ситуацією в піренейському королівстві. Останнє рішення про скликання четвертих за чотири роки загальних виборів в Іспанії завдало певної шкоди довірі щодо Мадрида з боку деяких інститутів. “В останні місяці Мадриду повторювалося знову і знову: стабільність була б на користь зараз, коли наступають економічні потрясіння”, — наводить газета слова дипломатичних джерел.

Відзначається, що ЄС здивувала ситуація в Іспанії, оскільки Брюссель бачив в в.о. прем’єр-міністра Педро Санчесі одного з європейських лідерів з великим потенціалом в короткостроковій і середньостроковій перспективах. “Нам був потрібен соціалістичний лідер, який міг би поповнити тандем Меркель — Макрон, і поява молодої особистості в такій проєвропейській країні, як Іспанія, було витлумачено як ідеальне вирівнювання на майбутнє”, — зазначив інший європейський джерело видання.

Владі Іспанії раніше вдалося домогтися висунення кандидатури в.о. міністра закордонних справ Жозепа Борреля на пост глави зовнішньополітичної служби ЄС після Федеріки Могеріні.

28 квітня поточного року в Іспанії вже відбулися загальні вибори, за підсумками якого перемогу здобула Іспанська соціалістична робоча партія (ІСРП) в.о. прем’єра. Проте політична сила не отримала абсолютної більшості крісел в Конгресі депутатів, щоб самостійно затвердити Санчеса на пост глави кабміну.

Переговори ІСРП з головним потенційним союзником — лівою партією “Подемос” (“Ми можемо”) — не увінчалися успіхом. Ця політична сила наполягала на формування коаліційного уряду, проти чого виступає соцпартія. За конституцією країни, парламентські групи повинні були домовитися з даного питання до 23 вересня. Оскільки цього не сталося, тепер 10 листопада в країні пройдуть позачергові вибори.

Як писав УНН, затримані в Каталонії могли спробувати атакувати парламент автономії.

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