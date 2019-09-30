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ЕС разочарован Испанией, которая будет проводить четвертые выборы за 4 года - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Испания может утратить вес в европейских институтах, если в стране продолжится политический кризис, который уже привел к необходимости провести внеочередные выборы. Такую позицию высказала в понедельник газета El Pais со ссылкой на источники в ЕС, пишет УНН.

ЕС разочарован Испанией, которая будет проводить четвертые выборы за 4 года - СМИ

По ее информации, Брюссель внимательно следит за ситуацией в пиренейском королевстве. Последнее решение о созыве четвертых за четыре года всеобщих выборов в Испании нанесло определенный ущерб доверию в отношении Мадрида со стороны некоторых институтов. “В последние месяцы Мадриду повторялось снова и снова: стабильность была бы на пользу сейчас, когда наступают экономические потрясения”, — приводит газета слова дипломатических источников.

Отмечается, что ЕС удивила ситуация в Испании, поскольку Брюссель видел в и.о. премьер-министра Педро Санчесе одного из европейских лидеров с большим потенциалом в краткосрочной и среднесрочной перспективах. “Нам был нужен социалистический лидер, который мог бы пополнить тандем Меркель — Макрон, и появление молодой личности в такой проевропейской стране, как Испания, было истолковано как идеальное выравнивание на будущее”, — отметил другой европейский источник издания.

Властям Испании ранее удалось добиться выдвижения кандидатуры и.о. министра иностранных дел Жозепа Борреля на пост главы внешнеполитической службы ЕС после Федерики Могерини.

28 апреля текущего года в Испании уже состоялись всеобщие выборы, по итогам которого победу одержала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и.о. премьера. Тем не менее политическая сила не получила абсолютного большинства кресел в Конгрессе депутатов, чтобы самостоятельно утвердить Санчеса на пост главы кабмина.

Переговоры ИСРП с главным потенциальным союзником — левой партией “Подемос” (“Мы можем”) — не увенчались успехом. Эта политическая сила настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступает соцпартия. По конституции страны, парламентские группы должны были договориться по данному вопросу до 23 сентября. Поскольку этого не произошло, теперь 10 ноября в стране пройдут внеочередные выборы.

Как писал УНН, задержанные в Каталонии могли попробовать атаковать парламент автономии.

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