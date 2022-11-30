ЄС пропонує план управління замороженими активами рф на користь України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європейський Союз пропонує план управління з партнерами замороженими російськими активами на користь України, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у зверненні у середу, 30 листопада, пише УНН.
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"Ми маємо засоби змусити росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку і заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів. У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім ми б використали виручені кошти для України", - сказав фон дер Ляєн.
З її слів, після зняття санкцій ці кошти мають бути спрямовані на виплату росією повної компенсації збитків, завданих Україні.
Доповнення
Фон дер Ляєн вказала, що збитки, які завдала рф Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро.