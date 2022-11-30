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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ЄС пропонує план управління замороженими активами рф на користь України

ЄС пропонує план управління замороженими активами рф на користь України

Київ • УНН

 • 927705 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європейський Союз пропонує план управління з партнерами замороженими російськими активами на користь України, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у зверненні у середу, 30 листопада, пише УНН.

Цитата

"Ми маємо засоби змусити росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку і заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів. У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім ми б використали виручені кошти для України", - сказав фон дер Ляєн.

З її слів, після зняття санкцій ці кошти мають бути спрямовані на виплату росією повної компенсації збитків, завданих Україні.

Доповнення

Фон дер Ляєн вказала, що збитки, які завдала рф Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро.

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