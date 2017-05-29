ЄС продовжив санкції проти Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Рада Європейського Союзу на рік продовжила санкції проти сирійського режиму, передає УНН з посиланням на прес-службу євроінституції.
"Рада (Євросоюзу - ред.) 29 травня 2017 року продовжила обмежувальні заходи ЄС проти сирійського режиму до 1 червня 2018 року. Це рішення відповідає стратегії ЄС щодо Сирії, в якій говориться, що ЄС буде підтримувати свої обмежувальні заходи проти сирійського режиму і його прихильників поки тривають репресії проти цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.
У той же час Рада ЄС додала в список підсанкційних осіб трьох міністрів сирійського уряду, а також оновив інформацію, що стосується деяких осіб і організацій, включених до списку.
"Наразі він (список - ред.) включає в себе 240 людей і 67 організацій, щодо яких застосовано заборону на поїздки і заморожування активів за жорстокі репресії щодо цивільного населення в Сирії", - додали у Раді ЄС.
Вказано, що наразі санкції проти Сирії передбачають ембарго на поставки нафти, обмеження щодо певних інвестицій, заморожування активів сирійського центрального банку в рамках обмежень ЄС і обмеження на експорт обладнання та технологій, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, а також обладнання і технологій для моніторингу або перехоплення інтернет- або телефонного зв'язку.
"ЄС як і раніше прихильний пошуку довгострокового політичного врегулювання конфлікту в Сирії в існуючих узгоджених ООН рамках", - наголосили у євроінституції.
Правові акти щодо сирійських санкцій будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС від 30 травня 2017 року.
Нагадаємо, президент США Д.Трамп продовжив термін дії санкцій проти Сирії.