ЕС продлил санкции против Сирии

"Совет (Евросоюза - ред.) 29 мая 2017 года продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2018 года. Это решение соответствует стратегии ЕС в отношении Сирии, в которой говорится, что ЕС будет поддерживать свои ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников пока продолжаются репрессии против гражданских лиц", - говорится в сообщении.

В то же время Совет ЕС добавил в список подсанкционных лиц трех министров сирийского правительства, а также обновил информацию, касающуюся некоторых лиц и организаций, включенных в список.

"Сейчас он (список - ред.) включает в себя 240 человек и 67 организаций, в отношении которых применены запрет на поездки и замораживание активов за жестокие репрессии в отношении гражданского населения в Сирии", - добавили в Совете ЕС.

Указано, что пока санкции против Сирии предусматривают эмбарго на поставки нефти, ограничения в отношении определенных инвестиций, замораживание активов сирийского Центрального банка в рамках ограничений ЕС и ограничения на экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также оборудования и технологий для мониторинга или перехвата интернет- или телефонной связи.

"ЕС по-прежнему привержен поиску долгосрочного политического урегулирования конфликта в Сирии в существующих согласованных ООН рамках", - отметили в евроинституции.

Правовые акты по сирийским санкциям будут опубликованы в официальном журнале ЕС от 30 мая 2017 года.

Напомним, президент США Д.Трамп продолжил срок действия санкций против Сирии.