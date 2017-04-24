ЄС прагне просувати демократичні цінності у всіх країнах Східної Європи - Х.Мінгареллі

"Ми вирішили три роки тому поновити нашу політику стосовно наших сусідів на сході і ми можемо це робити в рамках глобальної стратегії ЄС. Ми сподіваємося, що ми зможемо наполягати на посилення наших інвестицій, на втихомирення агресора та підтримку наших сусідів...ми маємо просувати демократичні цінності більш активно, а також посилити роботу державних інституцій, щоб переконатися, що ми пропагуємо процвітання, безпеку. Саме цими принципами ми керуємося при роботі з нашими сусідами, а також посилюємо свій вплив, ми зацікавлені у стабільності Євросоюзу взагалі вцілому",- сказав Х.Мінгареллі.

Як повідомляв УНН, Україна є пріоритетним економічним і безпековим партнером для ЄС.