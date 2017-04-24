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ЄС прагне просувати демократичні цінності у всіх країнах Східної Європи - Х.Мінгареллі

Київ • УНН

 • 7763 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Європейський Союз прагне просувати демократичні цінності у всіх країнах Східної Європи, а також центральної Азії, Кавказу, Північної Африки та Близького Сходу. Про це під час Міжнародного круглого столу на тему: “Глобальна стратегія ЄС: Роль, місце і вклад України” заявив посол, голова представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.

"Ми вирішили три роки тому поновити нашу політику стосовно наших сусідів на сході і ми можемо це робити в рамках глобальної стратегії ЄС. Ми сподіваємося, що ми зможемо наполягати на посилення наших інвестицій, на втихомирення агресора та підтримку наших сусідів...ми маємо просувати демократичні цінності більш активно, а також посилити роботу державних інституцій, щоб переконатися, що ми пропагуємо процвітання, безпеку. Саме цими принципами ми керуємося при роботі з нашими сусідами, а також посилюємо свій вплив, ми зацікавлені у стабільності Євросоюзу взагалі вцілому",- сказав Х.Мінгареллі.

Як повідомляв УНН, Україна є пріоритетним економічним і безпековим партнером для ЄС.

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