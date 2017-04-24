ЕС стремится продвигать демократические ценности во всех странах Восточной Европы - Х.Мингарелли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Европейский Союз стремится продвигать демократические ценности во всех странах Восточной Европы, а также Центральной Азии, Кавказа, Северной Африки и Ближнего Востока. Об этом во время Международного круглого стола на тему: "Глобальная стратегия ЕС Роль, место и вклад Украины" заявил посол, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.
"Мы решили три года назад восстановить нашу политику в отношении наших соседей на востоке и мы можем это делать в рамках глобальной стратегии ЕС. Мы надеемся, что мы сможем настаивать на усиление наших инвестиций, на усмирение агрессора и поддержку наших соседей ... мы должны продвигать демократические ценности более активно, а также усилить работу государственных институтов, чтобы убедиться, что мы пропагандируем процветание, безопасность. Именно этими принципами мы руководствуемся при работе с нашими соседями, а также усиливаем свое влияние, мы заинтересованы в стабильности Евросоюза вообще в целом", - сказал Х.Мингарелли.
Как сообщал УНН, Украина является приоритетным экономическим и сфере безопасности партнером для ЕС.