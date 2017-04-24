ЕС стремится продвигать демократические ценности во всех странах Восточной Европы - Х.Мингарелли

"Мы решили три года назад восстановить нашу политику в отношении наших соседей на востоке и мы можем это делать в рамках глобальной стратегии ЕС. Мы надеемся, что мы сможем настаивать на усиление наших инвестиций, на усмирение агрессора и поддержку наших соседей ... мы должны продвигать демократические ценности более активно, а также усилить работу государственных институтов, чтобы убедиться, что мы пропагандируем процветание, безопасность. Именно этими принципами мы руководствуемся при работе с нашими соседями, а также усиливаем свое влияние, мы заинтересованы в стабильности Евросоюза вообще в целом", - сказал Х.Мингарелли.

Как сообщал УНН, Украина является приоритетным экономическим и сфере безопасности партнером для ЕС.