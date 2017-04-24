ЕС стремится продвигать демократические ценности во всех странах Восточной Европы - Х.Мингарелли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38877 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101906 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155554 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116102 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116284 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112425 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104186 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107044 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103546 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153352 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ЕС стремится продвигать демократические ценности во всех странах Восточной Европы - Х.Мингарелли

ЕС стремится продвигать демократические ценности во всех странах Восточной Европы - Х.Мингарелли

Киев  •  УНН

 • 7761 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Европейский Союз стремится продвигать демократические ценности во всех странах Восточной Европы, а также Центральной Азии, Кавказа, Северной Африки и Ближнего Востока. Об этом во время Международного круглого стола на тему: "Глобальная стратегия ЕС Роль, место и вклад Украины" заявил посол, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"Мы решили три года назад восстановить нашу политику в отношении наших соседей на востоке и мы можем это делать в рамках глобальной стратегии ЕС. Мы надеемся, что мы сможем настаивать на усиление наших инвестиций, на усмирение агрессора и поддержку наших соседей ... мы должны продвигать демократические ценности более активно, а также усилить работу государственных институтов, чтобы убедиться, что мы пропагандируем процветание, безопасность. Именно этими принципами мы руководствуемся при работе с нашими соседями, а также усиливаем свое влияние, мы заинтересованы в стабильности Евросоюза вообще в целом", - сказал Х.Мингарелли.

Как сообщал УНН, Украина является приоритетным экономическим и сфере безопасности партнером для ЕС.

Украинские Национальные Новости

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