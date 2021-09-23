ЄС повинен мати можливість розміщувати збройні сили незалежно від США та НАТО - Боррель

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“У нас повинна бути можливість розміщення військ в тій же манері, в якій це роблять американці... Ми повинні бути здатні діяти самостійно в тих ситуаціях, де неможливе втручання США і НАТО”, — сказав Боррель.

Він також зазначив, що посилення Європи не повинно викликати занепокоєння у НАТО. “Чим сильніше буде Європа, тим сильніше буде НАТО, оскільки ми є її частиною. Військові можливості Європи — це доповнення для НАТО, а не альтернатива йому”, — підкреслив Боррель.

Як приклад успішної операції Збройних сил США він навів евакуацію з аеропорту Кабула. “Завдяки вам, вашим військам і вашим військовим стало можливим забезпечити безпеку аеропорту Кабула”, — сказав він.

До речі

Раніше Боррель повідомив, що на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС, яка відбулася у Любляні 2 вересня, обговорювалася концепція нової системи оборони спільноти і плани створення сил швидкого реагування Євросоюзу. За його словами, перші практичні рішення будуть прийняті в жовтні-листопаді в рамках підготовки нової європейської концепції з безпеки “Стратегічний компас ЄС”. Затвердження цієї стратегії, а з нею і планів створення сил швидкого реагування ЄС, має відбутися в березні 2022 року. Він підкреслив, що мова йде про угруповання чисельністю близько 5 тис. осіб.

1 вересня Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що європейським країнам необхідно активізувати співпрацю в галузі оборони, щоб зміцнити боєздатність НАТО і військовий союз з США.