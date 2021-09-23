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ЕС должен иметь возможность размещать вооруженные силы независимо от США и НАТО - Боррель

ЕС должен иметь возможность размещать вооруженные силы независимо от США и НАТО - Боррель

Киев  •  УНН

 • 19932 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Евросоюз должен иметь возможность действовать самостоятельно и размещать вооруженные силы независимо от США и НАТО. Об этом в четверг заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью PBS, пишет УНН.

Детали

“У нас должна быть возможность размещения войск в той же манере, в которой это делают американцы... Мы должны быть способны действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство США и НАТО”, — сказал Боррель.

Он также отметил, что усиление Европы не должно вызывать беспокойства у НАТО. “Чем сильнее будет Европа, тем сильнее будет НАТО, поскольку мы являемся ее частью. Военные возможности Европы — это дополнение для НАТО, а не альтернатива ему”, — подчеркнул Боррель.

В качестве примера успешной операции Вооруженных сил США он привел эвакуацию из аэропорта Кабула. “Благодаря вам, вашим войскам и вашим военным стало возможным обеспечить безопасность аэропорта Кабула”, — сказал он.

К слову

Ранее Боррель сообщил, что на неформальной встрече министров обороны ЕС, состоявшейся в Любляне 2 сентября, обсуждалась концепция новой системы обороны сообщества и планы создания сил быстрого реагирования Евросоюза. По его словам, первые практические решения будут приняты в октябре-ноябре в рамках подготовки новой европейской концепции по безопасности “Стратегический компас ЕС”. Утверждение этой стратегии, а с ней и планов создания сил быстрого реагирования ЕС, должно произойти в марте 2022 года. Он подчеркнул, что речь идет о группировке численностью около 5 тыс. человек.

1 сентября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейским странам необходимо активизировать сотрудничество в области обороны, чтобы укрепить боеспособность НАТО и военный союз с США.

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