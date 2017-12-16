ЄС посилить правила обігу криптовалюти

"Ця угода принесе більше прозорості, щоби покращити боротьбу з відмиванням грошей, а також відріже потік грошей для терористів", - зазначила єврокомісар з питань правосуддя Вера Юрова.

Серед іншого нові правила ЄС зобов'язують біткоін-платформи та онлайн-"гаманці" криптовалют ідентифікувати користувачів; запроваджують обмежене використання prepaid-карток для розрахунків; дозволяють слідчим органам мати більше доступу до інформації, зокрема до банківських реєстрів; надають "особам з обґрунтованим інтересом" доступ до даних щодо довірчої власності.

Нагадаємо, Південна Корея звинуватила КНДР у зломі біржі криптовалюти.