ЄС посилить правила обігу криптовалюти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Європейському Союзі погодилися запровадити жорсткіші правила, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вони стосуватимуться обмінних онлайн-платформ для біткоіна та інших видів криптовалюти, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ця угода принесе більше прозорості, щоби покращити боротьбу з відмиванням грошей, а також відріже потік грошей для терористів", - зазначила єврокомісар з питань правосуддя Вера Юрова.
Серед іншого нові правила ЄС зобов'язують біткоін-платформи та онлайн-"гаманці" криптовалют ідентифікувати користувачів; запроваджують обмежене використання prepaid-карток для розрахунків; дозволяють слідчим органам мати більше доступу до інформації, зокрема до банківських реєстрів; надають "особам з обґрунтованим інтересом" доступ до даних щодо довірчої власності.
Нагадаємо, Південна Корея звинуватила КНДР у зломі біржі криптовалюти.