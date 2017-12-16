ЕС ужесточит правила обращения криптовалюты

"Это соглашение принесет больше прозрачности, чтобы улучшить борьбу с отмыванием денег, а также отрежет поток денег для террористов", - отметила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова.

Среди прочего новые правила ЕС обязывают биткоин-платформы и онлайн-"кошельки" криптовалюты идентифицировать пользователей; вводят ограниченное использование prepaid-карт для расчетов; позволяют следственным органам иметь больше доступа к информации, в частности к банковским реестрам; предоставляют "лицам с обоснованным интересом" доступ к данным по доверительной собственности.

Напомним, Южная Корея обвинила КНДР во взломе биржи криптовалюты.