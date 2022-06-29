У ЄС починають випускати вакцини проти мавпячої віспи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Європейська комісія повідомила, що перші 5300 доз вакцини проти мавпячої віспи зі 109 090 закуплених вже прямують в Іспанію. Незабаром вакцини відправлять до Португалії, Німеччини та Бельгії, інформує УНН з посиланням на Euroactiv.
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Вакцина від данського виробника Bavarian Nordic наразі є єдиною ліцензованою спеціально для лікування мавпячої віспи. Подальші постачання відбудуться за кілька тижнів. Пріоритетними будуть країни, де зафіксовано найвищий рівень випадків захворювання.
Дози вакцини розподілятимуть відповідно до населення кожної країни, як це було під час пандемії COVID-19, пише Euroactiv.
Щеплення будуть доступними для певних груп ризику. Як пояснив речник Єврокомісії, оскільки вірус поширюється через тісний контакт шкіра до шкіри, ризик його поширення не можна порівнювати з ризиками під час COVID-19.
Вакцину закупило Управління ЄС із забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я та реагування на них (HERA) за кошти програми EU4Health.
Крім того, комітет з питань лікарських засобів для використання людиною (CHMP) Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) оголосив про початок перегляду даних для розширення використання вакцини Imvanex, яка наразі дозволена в ЄС для профілактики віспи в дорослих, включаючи захист від мавпячої віспи. Однак, оскільки запаси вакцини в межах блоку наразі обмежені, EMA рекомендує використовувати Jynneos, американську версію Imvanex.
Раніше
ВООЗ повідомила про понад 3200 підтверджених випадків мавпячої віспи та одну смерть у межах нинішнього спалаху.