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ЄС почав реформу Шенгена, що дозволяє вводити внутрішній прикордонний контроль на рік

ЄС почав реформу Шенгена, що дозволяє вводити внутрішній прикордонний контроль на рік

Київ • УНН

 • 7867 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Євросоюз зробив перший крок в реформі Шенгенського кодексу, яка дозволить країнам спільноти вводити внутрішній прикордонний контроль на термін до року. Про це йдеться в поширеній в Брюсселі заяві Ради ЄС, передає УНН.

“19 червня 2018 року посли ЄС схвалили від імені Ради ЄС мандат для переговорів (з Європарламентом) за пропозицією про доопрацювання Шенгенського кодексу щодо тимчасового запровадження прикордонного контролю на внутрішніх кордонах (країн Шенгенської зони), — говориться в документі. — У відповідь на серйозні виклики державній політиці або внутрішній безпеці запропоновані поправки дозволять вводити внутрішній прикордонний контроль на період не більше одного року”.

У документі підкреслюється, що тимчасове відновлення прикордонного контролю має розглядатися країнами співтовариства “як виняткова міра крайньої необхідності”. В даний час Шенгенський кодекс дозволяє вводити внутрішній прикордонний контроль на термін до місяця, з можливістю мотивованого продовження на ще один місяць.

Як повідомляє УНН, ЄС і Велика Британія зберігають серйозні розбіжності стосовно Brexit.

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