ЕС начал реформу Шенгена, что позволяет вводить внутренний пограничный контроль в год

“19 июня 2018 года послы ЕС одобрили от имени Совета ЕС мандат для переговоров (с Европарламентом) по предложению о доработке Шенгенского кодекса в отношении временного введения пограничного контроля на внутренних границах (стран Шенгенской зоны), — говорится в документе. — В ответ на серьезные вызовы государственной политике или внутренней безопасности предложенные поправки позволят вводить внутренний погранконтроль на период не более одного года”.

В документе подчеркивается, что временное восстановление пограничного контроля должно рассматриваться странами сообщества “как исключительная мера крайней необходимости”. В настоящее время Шенгенский кодекс разрешает вводить внутренний погранконтроль на срок до месяца, с возможностью мотивированного продления на еще один месяц.

Как сообщает, ЕС и Великобритания сохраняют серьезные разногласия относительно Brexit.