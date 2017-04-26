ЄС планує посилити вимоги до Великої Британії з приводу Brexit

У проекті директиви ЄС щодо переговорів стосовно Brexit вимоги до Лондона посилилися. Євросоюз наполягає на захисті прав громадян ЄС у Великобританії та погашенні боргів перед бюджетом ЄС.

Brexit має офіційно відбутися у 2019 році

Напередодні саміту Євросоюзу з питань виходу Великобританії з ЄС вимоги об'єднання до Лондону посилилися. Лідери ЄС наполягатимуть на тому, щоб Сполучене Королівство надавало постійний дозвіл на проживання громадянам Євросоюзу, які на момент очікуваного у 2019-му році виходу Великобританії з ЄС, перебували чи перебуватимуть в країні упродовж п’яти років.

Майбутня торговельна угода між ЄС та Великобританією не гарантуватиме доступу фінансових компаній королівства до ринків ЄС.

Великобританія має погасити всі заборгованості перед бюджетом Євросоюзу, включно із багаторічними програмами ЄС, низка з яких діятиме до кінця 2020 року, тобто, майже два роки після Brexit. Суму попередньо оцінюють у приблизно 60 мільярдів євро.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що повторного референдуму щодо членства Британії в ЄС бути не може.