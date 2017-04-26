ЕС планирует ужесточить требования к Великобритании по поводу Brexit

В проекте директивы ЕС по переговорам о Brexit требования к Лондону усилились. Евросоюз настаивает на защите прав граждан ЕС в Великобритании и погашении долгов перед бюджетом ЕС. Brexit имеет официально состояться в 2019 году.

Накануне саммита Евросоюза по вопросам выхода Великобритании из ЕС требования объединения в Лондон усилились. Лидеры ЕС настаивать на том, чтобы Соединенное Королевство давало постоянный вид на жительство гражданам Евросоюза, которые на момент ожидаемого в 2019 году выхода Великобритании из ЕС, находились ли находиться в стране в течение пяти лет.

Будущая торговое соглашение между ЕС и Великобританией не гарантирует доступа финансовых компаний королевства на рынки ЕС.

Великобритания должна погасить все задолженности перед бюджетом Евросоюза, включая многолетними программами ЕС, ряд из которых будет действовать до конца 2020 года, то есть почти два года после Brexit. Сумма предварительно оценивается в примерно 6 млрд евро.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторного референдума о членстве Великобритании в ЕС быть не может.