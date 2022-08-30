ЄС передав Україні понад 5 млн пігулок йодиду калію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Європейський Союз передав Україні понад 5 мільйонів пігулок йодиду калію для захисту від радіаційного ризику, повідомила Єврокомісія у вівторок, передає УНН.
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26 серпня ЄС отримав запит на таблетки йодиду калію від уряду України як превентивний захід безпеки для підвищення рівня захисту через обстріли Запорізької АЕС.
У відповідь Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації оперативно мобілізував 5,5 млн таблеток йодиду калію через Механізм цивільного захисту ЄС для України, у тому числі 5 млн з аварійних резервів rescEU та 500 000 з Австрії.
Комісар із кризового управління Янез Ленарчич сказав: «Жодна атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися як театр військових дій. Неприпустимо, щоб життя цивільних осіб наражалися на небезпеку. Усі військові дії навколо Запорізької АЕС мають бути негайно припинені. ЄС у випереджувальному порядку постачає в Україну п'ять мільйонів пігулок йодиду калію зі стратегічних резервів ЄС, щоб забезпечити захист людей у разі впливу найвищих рівнів радіації. Ми продовжуватимемо бути напоготові і готові діяти, бо готовність рятує життя».
Додамо
Таблетки йодиду калію можуть запобігти накопиченню радіоактивного йоду у щитовидній залозі у разі ядерної аварії.