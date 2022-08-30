ЕС передал Украине более 5 млн таблеток йодида калия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Европейский Союз передал Украине более 5 миллионов таблеток йодида калия для защиты от радиационного риска, сообщила Еврокомиссия во вторник, передает УНН.
Детали
26 августа ЕС получил запрос на таблетки йодида калия от правительства Украины как превентивную меру безопасности для повышения уровня защиты из-за обстрелов Запорожской АЭС.
Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации оперативно мобилизовал 5,5 млн таблеток йодида калия через Механизм гражданской защиты ЕС для Украины, в том числе 5 млн из аварийных резервов rescEU и 500 000 из Австрии.
Комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич сказал: «Ни одна атомная электростанция никогда не должна использоваться как театр военных действий. Недопустимо, чтобы жизнь гражданских лиц подвергалась опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены. ЕС в опережающем порядке поставляет в Украину пять миллионов таблеток йодида калия из стратегических резервов ЕС, чтобы обеспечить защиту людей при воздействии высочайших уровней радиации. Мы будем продолжать быть готовыми и готовыми действовать, потому что готовность спасает жизнь».
Добавим
Таблетки йодида калия могут предотвратить накопление радиоактивного йода в щитовидной железе при ядерной аварии.