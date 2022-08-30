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ЕС передал Украине более 5 млн таблеток йодида калия

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Европейский Союз передал Украине более 5 миллионов таблеток йодида калия для защиты от радиационного риска, сообщила Еврокомиссия во вторник, передает УНН.

ЕС передал Украине более 5 млн таблеток йодида калия

Детали

26 августа ЕС получил запрос на таблетки йодида калия от правительства Украины как превентивную меру безопасности для повышения уровня защиты из-за обстрелов Запорожской АЭС.

Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации оперативно мобилизовал 5,5 млн таблеток йодида калия через Механизм гражданской защиты ЕС для Украины, в том числе 5 млн из аварийных резервов rescEU и 500 000 из Австрии.

Комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич сказал: «Ни одна атомная электростанция никогда не должна использоваться как театр военных действий. Недопустимо, чтобы жизнь гражданских лиц подвергалась опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены. ЕС в опережающем порядке поставляет в Украину пять миллионов таблеток йодида калия из стратегических резервов ЕС, чтобы обеспечить защиту людей при воздействии высочайших уровней радиации. Мы будем продолжать быть готовыми и готовыми действовать, потому что готовность спасает жизнь».

Добавим

Таблетки йодида калия могут предотвратить накопление радиоактивного йода в щитовидной железе при ядерной аварии.

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