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ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо рф - постпред Швеції

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Під час шестимісячного головування Швеції у Раді Європейського Союзу, яке розпочалося 1 січня, ЄС вестиме тісний діалог з "Групою семи" (G7) щодо десятого пакету санкцій проти рф. Про це повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон, пише УНН з посиланням на DW.

ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо рф - постпред Швеції

Деталі

При цьому Даніельссон зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо рф стає дедалі складніше.

"Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", - пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути ухваленні лише після вироблення спільного рішення країн G7 і Євросоюзу.

Окрім того, Швеція пообіцяла подовжити дію стелі цін на російську нафту, запроваджену ЄС і G7.

Доповнення

Україна розраховує на обмеження проти ядерної галузі росії, зокрема "росатома", у десятому санкційному пакеті проти рф.

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