ЄС обговорюватиме з G7 десятий пакет санкцій щодо рф - постпред Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Під час шестимісячного головування Швеції у Раді Європейського Союзу, яке розпочалося 1 січня, ЄС вестиме тісний діалог з "Групою семи" (G7) щодо десятого пакету санкцій проти рф. Про це повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон, пише УНН з посиланням на DW.
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При цьому Даніельссон зауважив, що ухвалювати нові санкції щодо рф стає дедалі складніше.
"Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", - пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути ухваленні лише після вироблення спільного рішення країн G7 і Євросоюзу.
Окрім того, Швеція пообіцяла подовжити дію стелі цін на російську нафту, запроваджену ЄС і G7.
Доповнення
Україна розраховує на обмеження проти ядерної галузі росії, зокрема "росатома", у десятому санкційному пакеті проти рф.