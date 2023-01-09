ЕС будет обсуждать с G7 десятый пакет санкций в отношении рф - постпред Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Во время шестимесячного председательства Швеции в Совете Европейского Союза, которое началось 1 января, ЕС будет вести тесный диалог с "Группой семи" (G7) относительно десятого пакета санкций против рф. Об этом сообщил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон, пишет УНН со ссылкой на DW.
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При этом Даниэльссон заметил, что принимать новые санкции в отношении рф становится все сложнее.
"Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь большее влияние на рф, чем на некоторые страны-члены ЕС", - пояснил дипломат, подчеркнув, что новые санкции могут быть приняты только после выработки совместного решения стран G7 и Евросоюза.
Кроме того, Швеция пообещала продлить действие потолка цен на российскую нефть, введенную ЕС и G7.
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Украина рассчитывает на ограничение против ядерной отрасли рф, в частности "росатома", в десятом санкционном пакете против россии.