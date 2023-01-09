ЕС будет обсуждать с G7 десятый пакет санкций в отношении рф - постпред Швеции

Детали

При этом Даниэльссон заметил, что принимать новые санкции в отношении рф становится все сложнее.

"Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций будет иметь большее влияние на рф, чем на некоторые страны-члены ЕС", - пояснил дипломат, подчеркнув, что новые санкции могут быть приняты только после выработки совместного решения стран G7 и Евросоюза.

Кроме того, Швеция пообещала продлить действие потолка цен на российскую нефть, введенную ЕС и G7.

Дополнение

Украина рассчитывает на ограничение против ядерной отрасли рф, в частности "росатома", в десятом санкционном пакете против россии.