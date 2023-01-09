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Україна розраховує на санкції ЄС проти "росатома" у десятому пакеті - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Україна розраховує на обмеження проти ядерної галузі росії, зокрема "росатома", у десятому санкційному пакеті проти рф. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом сьогодні в Києві, пише УНН.

Україна розраховує на санкції ЄС проти "росатома" у десятому пакеті - Шмигаль

Цитата

"Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі росії, зокрема «росатома». Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", - зазначив Шмигаль у понеділок, 9 січня, у Telegram.

Деталі

З його слів, питання порушили у межах роботи над посиленням енергетичної стійкості України. "Активно ведемо роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти росії", - пояснив Шмигаль.

Також торкнулися питань післявоєнного відновлення України. "Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів", - зауважив очільник уряду.

При цьому Шмигаль подякував Тіммермансу за ініціативу започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів. "Очікуємо найближчим часом укласти відповідний меморандум", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Кабінет міністрів України наклав санкції на понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з російською державною корпорацією з атомної енергії "росатом".

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