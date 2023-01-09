Украина рассчитывает на санкции ЕС против "росатома" в десятом пакете - Шмыгаль

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"Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли россии, в частности «росатома». Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", - отметил Шмыгаль в понедельник, 9 января, в Telegram.

Детали

По его словам, вопрос подняли в рамках работы над усилением энергетической устойчивости Украины. "Активно ведем работу с европейскими партнерами над поддержкой по четырем направлениям: демилитаризация Запорожской АЭС, поставка электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС и санкции против россии", - пояснил Шмыгаль.

Также затронули вопросы послевоенного восстановления Украины. "Восстановление должно происходить на основе принципов зеленого курса. Украина имеет значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе поскорее отказаться от российских ископаемых ресурсов", - отметил глава правительства.

При этом Шмыгаль поблагодарил Тиммерманса за инициативу начала стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов. "Ожидаем в ближайшее время заключить соответствующий меморандум", – отметил Шмыгаль.

Дополнение

Кабинет министров Украины наложил санкции более чем на 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией по атомной энергии "росатом".