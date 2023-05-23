ЄС не збирається знімати санкції з білоруських добрив найближчим часом – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Європейський Союз не збирається знімати санкції з білоруських добрив найближчим часом, повідомив у своєму Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікардо Йозвяк, передає УНН.
Цитата
"ЄС не скасує свої санкції на білоруські добрива завтра, і найближчим часом”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
У березні повідомлялося, що Європейський Союз не може ухвалити рішення щодо санкцій проти білорусі через розбіжності у питанні щодо добрив.
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