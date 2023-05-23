ЕС не собирается снимать санкции с белорусских удобрений в ближайшее время - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Европейский Союз не собирается снимать санкции с белорусских удобрений в ближайшее время, сообщил в своем Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикардо Йозвяк, передает УНН.
Цитата
"ЕС не отменит свои санкции на белорусские удобрения завтра, и в ближайшее время”, – говорится в сообщении.
Дополнение
В марте сообщалось, что Европейский Союз не может принять решение по санкциям против Беларуси из-за разногласий в вопросе по удобрениям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС направил еще 1,5 млрд евро макрофина Украине