ЕС не собирается снимать санкции с белорусских удобрений в ближайшее время - СМИ

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"ЕС не отменит свои санкции на белорусские удобрения завтра, и в ближайшее время”, – говорится в сообщении.

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В марте сообщалось, что Европейский Союз не может принять решение по санкциям против Беларуси из-за разногласий в вопросе по удобрениям.

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