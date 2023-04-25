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ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну

ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Європейський Союз надав Україні сьогодні ще 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в межах нашого річного пакету макрофінансової допомоги", - написала голова ЄК.

Вона наголосила, що "ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи".

Раніше 

Президентка ЄК відзначала, що ЄС планує виділити Україні 18 млрд євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів.

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