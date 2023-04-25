ЄС надав Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Європейський Союз надав Україні сьогодні ще 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, пише УНН.
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"Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в межах нашого річного пакету макрофінансової допомоги", - написала голова ЄК.
Вона наголосила, що "ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи".
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Президентка ЄК відзначала, що ЄС планує виділити Україні 18 млрд євро на 2023 рік з регулярним наданням коштів.