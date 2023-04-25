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ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

Киев • УНН

 • 733306 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Европейский Союз предоставил Украине сегодня еще 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи", - написала глава ЕК.

Она подчеркнула, что "мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии россии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры и проводить важные реформы".

Ранее 

Президент ЕК отмечала, что ЕС планирует выделить Украине 18 млрд евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств.

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