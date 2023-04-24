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ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного: про які справи йдеться

Київ • УНН

 • 456743 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Рада ЄС погодилась встановити договірні відносини з Україною в межах Гаазької конвенції. З 1 вересня 2023 року ЄС та наша країна визнаватимуть й виконуватимуть судові рішення у цивільних або комерційних справах один одного, що сприятиме міжнародній торгівлі. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише УНН.

Деталі

Рада ЄС погодилася встановити договірні відносини з Україною в межах Гаазької конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах. Так звана Конвенція про судові рішення була укладена 2 липня 2019 року. У 2022 році Україна її ратифікувала, згідно з угодою, договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені 1 вересня 2023 року, якщо жодна з них не заперечуватиме.

Цитата

"З цим рішенням визнавати та виконувати рішення один одного - зв’язки між ЄС та Україною лише зміцняться", - зазначив міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер.

Як повідомила пресслужба Ради ЄС, держави-члени Європейського Союзу вважають, що немає фундаментальних перешкод, пов’язаних з незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією чи дотриманням основних прав, що могли б перешкодити ЄС вступити в договірні відносини з Україною.

"Таким чином, сьогоднішнє рішення відкриває шлях для вступу ЄС у договірні відносини з Україною відповідно до Конвенції про судові рішення. Це сприятиме визнанню та виконанню судових рішень ЄС та України у цивільних та комерційних справах, що робить його важливим інструментом сприяння міжнародній торгівлі", - зазначається в повідомленні пресслужби.

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